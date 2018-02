Na Indonésia, Kerry busca apoio asiático contra Estado Islâmico

Em visita a Jacarta para a posse do presidente indonésio, Joko Widodo, Kerry também se reuniu com os premiês de Malásia e Cingapura, o sultão do Brunei, o premiê da Austrália e o chanceler das Filipinas.

Durante o encontro com o líder malaio, Najib Razak, Kerry elogiou a forte condenação feita pela Malásia, país de maioria islâmica, ao Estado Islâmico, mas também afirmou que a comunidade internacional deveria fazer mais para reprimir o aumento de combatentes estrangeiros, disse uma autoridade do Departamento de Estado norte-americano.

Com o chanceler das Filipinas, Albert del Rosario, Kerry discutiu os esforços que estão sendo conduzidos nesse sentido pelos filipinos.

A questão do Estado Islâmico não foi trazida a Widodo no dia de sua posse como líder do Estado muçulmano mais populoso do mundo, disse o novo presidente indonésio a jornalistas, apesar da crescente preocupação dos EUA com o fluxo de militantes provenientes da Indonésia.

A caminho de Jacarta, representantes de alto-escalão dos EUA disseram que as reuniões de Kerry abordariam maneiras de interromper o recrutamento do Estado Islâmico, prevenir o retorno de combatentes radicais para a região e bloquear o financiamento do grupo jihadista.

Uma autoridade graduada dos EUA disse que os norte-americanos gostariam de ver uma maior ação da Indonésia para congelar os recursos dos militantes.