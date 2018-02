Na Islândia, Condoleezza Rice defende Guantánamo A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, negou nesta sexta-feira que os prisioneiros detidos na base norte-americana de Guantánamo tenham sido vítimas de abusos. Rice, que falou a jornalistas durante visita breve à Islândia, defendeu o governo Bush depois de ser perguntada sobre uma resolução adotada pelo parlamento da Islândia que criticava o governo norte-americano sobre Guantánamo. A ministra das Relações Exteriores islandesa, Ingibjorg Gisladottir, disse que havia falado com Rice sobre Guantánamo. "Eu me oponho fortemente à noção de que há violações dos direitos humanos em Guantánamo", disse Rice. "Guantánamo é um lugar que mesmo o presidente já disse que quer fechar. Há o problema do que fazer com as pessoas perigosas que estão lá". A resolução, que foi adotada de forma unânime pelos parlamentares islandeses, incluindo a ministra das Relações Exteriores e o primeiro-ministro, condena o tratamento "desumano" dado aos prisioneiros de Guantánamo e faz um apelo ao governo dos Estados Unidos para que a base seja fechada. Rice parou na Islândia no retorno de uma viagem à Suécia para uma conferência sobre a reconstrução do Iraque. Ela disse que os Estados Unidos, que fecharam uma base militar na Islândia em 2006 e retiraram seus caças F-15 do país, tinham um compromisso claro para continuar cooperando com a defesa de seu aliado da Otan. "O acordo de cooperação de defesa prevê que uma vez que as Forças americanas deixassem o país, haveria supervisão pelos ares", disse Rice. "De fato, os países da ONU estão tomando esta responsabilidade". Rice acrescentou: "Concordamos hoje que uma coisa que faremos, como temos mais experiência com este acordo, é que iremos ver como os termos estão sendo cumpridos e o que mais precisa ser feito". A secretária de Estado expressou preocupação sobre o ressurgimento de atividades russas no extremo norte do país, mas ela não elaborou o comentário. Uma autoridade dos Estados Unidos disse que os russos estavam andentrando no espaço aéreo da Islândia desde que os Estados Unidos retiraram seus F-15. Rice ainda disse que estava ansiosa por um relatório de seu suplente, John Negroponte, que participou de um encontro de cinco nações sobre disputas territoriais no Ártico nesta semana. Os países decidiram deixar a ONU decidir sobre os conflitos. "Os Estados Unidos estão preocupados com o extremo norte", disse. "Esta não deveria ser uma área de conflito. Pode ser uma área de cooperação, no extremo norte e no Ártico".