Nancy Reagan é hospitalizada após cair em sua casa

A ex-primeira-dama americana Nancy Reagan foi internada neste domingo, 17, no hospital ST John's Health Center na Califórnia, após sofrer uma queda em sua residência em Bel-Air. Fontes hospitalares confirmaram que a esposa do ex-presidente Ronald Reagan não havia quebrado o quadril como se temia e que se encontrava bem. A porta-voz da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Joanne Drake, informou que Nancy foi internada no mesmo quarto no qual esteve seu marido quando quebrou o quadril em 2001.