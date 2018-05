Nasa descobre impacto em escudo do Endeavour

O ônibus espacial Endeavour sofreu um pequeno impacto em seu escudo térmico quando decolou rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), revelaram fontes da Nasa nesta Sexta-feira. Em entrevista coletiva no Centro Espacial Johnson, em Houston (Texas), os engenheiros da agência espacial informaram que o impacto deixou um pequeno amassado no escudo, descoberto quando a nave se acoplava à ISS. O Endeavour partiu na quarta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, numa missão de 11 dias para continuar a construção do complexo. Segundo John Shannon, diretor do grupo que dirige a missão, o amassado tem cerca de nove centímetros e neste sábado será examinado por dois dos astronautas do Endeavour em sua primeira caminhada espacial. A Nasa não acredita que haja problemas, já que outras naves retornaram com danos maiores. "Antes nem sequer sabíamos que havia danos quando voltávamos para a Terra", lembrou. Mas isso ocorria antes de o Colúmbia se desintegrar, em 1 de fevereiro de 2003, matando seus sete tripulantes, devido a um pedaço de revestimento que se soltou e perfurou um setor da cabine.