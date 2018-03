Nevasca atinge nordeste dos EUA com nove mortos e 700 mil sem energia

BOSTON e NOVA YORK - Uma nevasca com ventos dignos de um furacão atingiu o nordeste dos EUA no sábado, 8, cortando a energia de 700 mil lares e negócios, interrompendo o tráfego e deixando pelo menos nove mortos.

Mesmo com a tempestade perdendo força, o Serviço de Meteorologia Nacional alertou sobre a formação de nevascas em algumas regiões do país neste domingo e até segunda-feira, a exemplo de Colorado, Nebraska, North Dakota, Minnesota, South Dakota e Wyoming. Em algumas áreas, espera-se mais de 30 centímetros de neve. A tempestade gigantesca, que se estendeu dos Grandes Lagos ao Atlântico, deixou mais de 90 centímetros de neve pelo nordeste do país, informou o Serviço de Meteorologia Nacional.

Foram emitidos alertas de nevascas na costa e de inundação, mas Massachusetts e Connecticut suspenderam a proibição de tráfego de veículos, já que a tempestade rumou para o leste na noite de sábado. O prefeito John Harkins, de Stratford, em Connecticut, disse jamais ter visto tamanha precipitação de neve, que chegou a 15 centímetros por hora."Até as escavadeiras estão ficando atoladas", afirmou Harkins à tv local WTNH. A tempestade concentrou sua fúria em Connecticut, Rhode Island e Massachusetts, e a precipitação de neve mais intensa, 102 centímetros, ocorreu em Hamden, em Connecticut.

Cerca de 2.200 voos foram cancelados no sábado, de um total de 5.800 nos últimos dois dias, de acordo com a FlightAware, que monitora atrasos de linhas aéreas. Algumas centenas de cancelamentos adicionais são possíveis neste domingo, alertou a empresa. O Aeroporto Internacional Logan, em Boston, e o Aeroporto Internacional Bradley, em Windsor Locks, Connecticut, foram fechados.

Esperava-se que o Logan, que foi coberto por quase 56 centímetros de neve, reabra pelo menos parcialmente na noite de sábado. A nevasca deixou 74 centímetros de neve em Portland, no Maine, quebrando um recorde de 1979, disse o Serviço de Meteorologia.

Os ventos chegaram a 134 km/h em Cuttyhunk, Nova York, e derrubaram árvores por toda a região.

Vítimas. A nevasca contribuiu para pelo menos cinco mortes em Connecticut, segundo o governador Dannel Malloy e a polícia.

Uma mulher de 80 anos foi morta por um motorista que fugiu enquanto limpava a entrada de sua casa, e um homem de 40 anos teve um ataque enquanto removia neve com uma pá. Outro homem, de 73 anos, escorregou do lado de fora de casa e foi encontrado morto no sábado, afirmou Malloy. Em Bridgeport, um homem de 53 anos foi encontrado morto na neve na manhã de sábado do lado de fora de casa, e uma mulher de 49 anos morreu na cidade de Shelton enquanto removia neve com uma pá, disse a polícia.

Duas pessoas morreram por envenenamento por monóxido de carbono em acidentes separados em Boston. Uma das vítimas era um menino de 11 anos, atordoado pelos vapores enquanto esperava dentro de um carro ligado para se manter aquecido, informou uma autoridade dos bombeiros. A outra vítima era um homem na casa dos 20 anos encontrado desacordado em seu carro, segundo a polícia. Em Poughkeepsie, Nova York, um homem de cerca de 70 anos foi atingido e morto em uma estrada enevoada, relatou a mídia local.

Um homem de 23 anos foi morto em Germantown, Nova York, quando o trator que usava para limpar a entrada de sua casa rolou por uma encosta, de acordo com a mídia local. Em New Hampshire, um motorista de 30 anos morreu quando seu carro saiu da estrada, mas a saúde do homem pode ter influenciado o acidente, disseram autoridades locais.

No condado de Sufflok, em Nova York, policiais, alguns usando motos de neve, resgataram centenas de motoristas presos da noite para o dia na via expressa de Long Island, disse o porta-voz da polícia Rich Glanzer. Em Worcester, Massachusetts, plantonistas fizeram o parto de uma menina na casa de sua mãe perto das 3h da manhã de sábado com a ajuda de soldados da Guarda Nacional.

Sem energia. Prestadoras de serviços relataram que mais de 700 mil clientes ficaram sem energia em nove estados à medida que a neve úmida e pesada derrubava galhos de árvores e cabos de energia. A usina de energia nuclear Pilgrim, em Plymouth, Massachusetts, perdeu a força e se desligou automaticamente no final de sexta-feira, mas não houve risco à população, disse a Comissão de Regulação Nuclear.

Em Boston, um jogo da Liga Nacional de Hóquei entre Tampa Bay Lightning e Boston Bruins, marcado para sábado, foi cancelado por causa da nevasca. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York e Maine declararam estado de emergência antes da tempestade. Os correios suspenderam as entregas em parte destes cinco estados, mais New Hampshire e Vermont.

Embora Nova York tenha recebido 30 centímetros de neve, a plateia da Fashion Week assistiu aos desfiles matutinos de Ruffian e LaCoste indiferente a tudo. A neve encantou a indústria de esquis da Nova Inglaterra após um inverno seco que preservou os gramados verdes em boa parte da região.