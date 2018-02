Nevasca deixa mais de 180 mil casas sem eletricidade em Dallas

Alguns consumidores provavelmente terão de esperar até o fim de semana pela energia elétrica, informou a companhia em um comunicado, acrescentando ter solicitado mais funcionários da região e das proximidades para ajudar a restabelecer o serviço.

"Restaurar a energia nessas condições é muito difícil e demorado. É por isso que temos ajuda adicional a caminho", afirmou o vice-presidente e engenheiro da Oncor, Jim Greer, em comunicado.

"Árvores, carregadas de neve, estão em contato com as linhas de energia, provocando falta de eletricidade. Como o lento degelo começa hoje, os galhos voltarão à posição, atingindo as linhas", acrescentou Greer.

A Oncor, que fornece energia para mais de três milhões de clientes no Texas, disse que tinha 2.500 funcionários trabalhando no restabelecimento da energia elétrica e outros 1.500 temporários a caminho para ajudar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O clima deve contribuir para facilitar o trabalho nos próximos dias. As temperaturas estão previstas para atingir 5 graus Celsius na sexta-feira e 10 graus Celsius no sábado, de acordo com AccuWeather.com.

(Reportagem de Scott DiSavino)