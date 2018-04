Nigeriano acusado de tentar explodir avião se declara inocente

O terrorista nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, acusado de tentar explodir um voo da da Northwestern Airlines que ia de Amsterdã a Detroit no dia de Natal, se declarou inocente perante o tribunal federal americano nesta sexta-feira, 8.

O nigeriano entrou na corte vestindo camiseta branca, calças beges e tênis e respondeu "sim" ao ser perguntado se entendia as acusações contra ele. Durante o depoimento desta sexta-feira, que não durou mais de cinco minutos, Abdulmutallab ficou de pé junto ao procurador-assistente dos Estados Unidos, Jonathan Tukel, e sua defensora pública, Miriam Siefer, e respondeu a poucas questões do magistrado americano Mark Randon.

A polícia isolou a rua, coberta de neve, que dá acesso ao tribunal, e limitou a 80 o número de observadores, incluindo jornalistas. Três cães farejadores revistavam quem entrava na audiência. Cerca de 12 pessoas no lado de fora do tribunal seguravam cartazes com dizeres como "Islã é contra o terrorismo" e "Não em nome do Islã".

Quando Randon perguntou se ele havia tomado drogas ou álcool nas últimas 24 horas, o nigeriano respondeu: "algumas aspirinas para dor". Siefer afirmou depois que Abdulmutallab era capaz de entender os procedimentos. O nigeriano, que está atualmente em uma prisão federal em Milan, no Michigan, foi tratado em um hospital por queimaduras depois da tentativa de ataque.

Depois disso, o advogado de Abdulmutallab disse que seu cliente ficaria em silêncio perante as acusações. O magistrado, então, declarou que uma alegação de inocência seria inscrita no nome do acusado.

Ele foi indiciado por seis crimes. Um deles é a tentativa de homicídio com uso de armas de destruição em massa, o que pode lhe condenar à prisão perpétua. Segundo o FBI, o nigeriano tentou derrubar o avião com um misto de explosivos químicos. Seus advogados renunciaram a leitura do indiciamento na corte. É mais comum na justiça federal que os juízes entrem com alegações de inocência do que o próprio acusado declarar algo.

O incidente provocou uma ampla revisão dos procedimentos de segurança dos Estados Unidos e levou o presidente Barack Obama a assumir na quinta-feira, 7, a responsabilidade pelos erros que levaram Abdulmutallab a ser admitido no voo Amsterdã-Detroit. Obama determinou reformas para evitar novos ataques.

As agências de espionagem dos EUA e o Departamento de Estado dos EUA tinham informações sobre a mentalidade radical de Abdulmutallab, mas isso não bastou para colocá-lo em uma lista de pessoas proibidas de embarcar. O acusado foi detido pela ação de tripulantes e passageiros.

A defesa de Abdulmutallab, de acordo com especialistas em direito, terá poucas opções caso o processo siga adiante, como pedir um exame mental ou até mesmo de admissão de culpa.

"Não é um caso de identidade trocada ou de saber quem é o responsável. É controle de danos", disse o advogado Joseph Niskar, defensor público que trabalhou em causas semelhantes em 2001.

Scanners

Enquanto isso, o secretário de Justiça dos EUA, Eric Holder, disse que o uso de scanners de corpo inteiro para revistar passageiros é uma invasão de privacidade necessária para assegurar a segurança dos viajantes. "Temos, a fim de garantir a nossa segurança, de abrir mão de certa quantidade de privacidade", disse Holder nesta sexta a uma organização cívica em West Palm Beach, na Flórida.

"Temos de usar todos os meios para assegurar que as pessoas possam viajar em segurança. O impacto (do atentado), se tivesse tido sucesso em Detroit, os efeitos em cadeia disso sobre a nossa economia, nosso sistema de comércio, teriam sido enormes," disse Holder.

Notícia atualizada às 19h04 para acréscimo de informações