No Texas, 80 pessoas podem ter sido expostas a paciente com Ebola, diz TV

Autoridades de saúde do Estado norte-americano do Texas disseram nesta quinta-feira que até 80 pessoas tiveram contato em algum momento com o paciente diagnosticado com Ebola em Dallas, informou a NBC News, o que representa um aumento significativo em relação às 18 pessoas que as autoridades disseram que podem ter sido expostas ao vírus.

Além disso, quatro membro da família do paciente foram orientados a permanecer em casa por precaução extrema, disse a NBC, citando as autoridades do Texas.

(Reportagem de Susan Heavey)