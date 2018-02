Nobel de Economia defende candidatura de Barack Obama

O economista e prêmio Nobel de Economia de 2002, Edmund Phelps, sinalizou nesta segunda-feira, 26, que apóia a plataforma do pré-candidato Barack Obama na disputa com Hillary Clinton pela candidatura democrata à Presidência dos Estados Unidos. Em palestra no XX Fórum Nacional, que acontece na sede do BNDES no Rio de Janeiro, o economista fez duras críticas ao sistema de bem estar social defendido por Hillary Clinton. Veja também: Discreto, Bush arrecada dinheiro para campanha republicana Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos Segundo ele, os benefícios sociais acabam por eliminar políticas econômicas voltadas para o dinamismo e inclusão social e, com isso, induzem os trabalhadores a se amparar no sistema e deixar a força de trabalho do país. "Entre Hillary Clinton, que faz campanha pelo bem estar social, e Barack Obana que faz campanha em prol do desenvolvimento e inclusão, sei muito bem de que lado me coloco", afirmou.