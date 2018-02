Norte-americano é isolado em navio após suspeita de contato com vírus do Ebola

O funcionário do Hospital Presbiteriano de Saúde do Texas, que não teve contato direto com o paciente liberiano Thomas Eric Duncan, já falecido, mas poderia ter tido contato com fluidos corporais 19 dias atrás, embarcou em um cruzeiro em Galveston, no domingo, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, em um comunicado.

As preocupações nos EUA se intensificaram após dois enfermeiros do hospital de Dallas que cuidou de Duncan terem contraído o vírus, que já matou cerca de 4.500 pessoas, a maioria na África Ocidental.

O governo do presidente Barack Obama enfrenta fortes críticas no Congresso por suas ações para conter a doença no país.

O funcionário está sendo monitorado desde segunda-feira e não apresentou febre ou qualquer outro sintoma de Ebola, diz o comunicado. Ele e um acompanhante se isolaram voluntariamente em sua cabine, e autoridades norte-americanas estão organizando o seu retorno ao país.

"Estamos trabalhando com a linha de cruzeiro para trazê-los com segurança de volta para os Estados Unidos, por excesso de precaução", disse Psaki no comunicado.

A pessoa deixou o país antes de ser notificada do novo monitoramento intenso do Centro dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças do (CDC), disse o comunicado.

