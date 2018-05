Norte-americanos acreditam que EUA atravessam recessão

A pesquisa Gallup realizada entre 20 e 23 abril entre 1.013 adultos nos EUA constatou que apenas 27 por cento acreditam que a economia esteja crescendo. Vinte e nove por cento disseram que a economia está em uma depressão e 26 por cento disseram que está em recessão, com outros 16 por cento dizendo que está "desacelerando", segundo o Gallup.

Os resultados das pesquisas têm uma margem de 4 pontos percentuais de erro, de acordo com o Gallup.

A saúde da economia dos EUA deverá ser uma questão importante para o presidente Barack Obama, um democrata, quando tentar a reeleição em 2012.

O governo dos EUA informou nesta quinta-feira que o crescimento econômico dos EUA foi mais lento do que o esperado, com 1,8 por cento no primeiro trimestre do ano, com os preços de alimentos e gasolina reduzindo poder de compra dos consumidores.

A desaceleração do crescimento no primeiro trimestre foi reconhecido na quarta-feira pelo Federal Reserve (banco central do país), que descreveu a recuperação econômica como ocorrendo a um "ritmo moderado". É um retrocesso em relação à "recuperação firme" que o Fed descreveu em março.

A pesquisa Gallup revelou que os democratas são os mais propensos a dizer que a economia está crescendo. Quarenta e três por cento dos democratas disseram que a economia está em recessão ou depressão, 13 por cento disseram que está lenta e 42 por cento disseram que está crescendo.

Sessenta e oito por cento dos republicanos e partidários do movimento conservador Tea Party disseram que a economia está em recessão ou depressão. Quatorze por cento dos republicanos e 13 por cento dos partidários do Tea Party disseram que a economia está crescendo.

Cinquenta e sete por cento dos eleitores independentes - um segmento crucial do eleitorado para a candidatura de Obama à reeleição - disseram que a economia está em recessão ou depressão e 24 por cento disseram que está crescendo.