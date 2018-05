Norte-americanos podem votar em eleições preliminares este ano Os norte-americanos podem depositar alguns dos primeiros votos na eleição presidencial de 2008 ainda no fim deste ano após a Carolina do Sul ter alterado, nesta quinta-feira, o seu calendário eleitoral para competir com Estados que tradicionalmente votam primeiro, como Iowa e New Hampshire. Com ambos os lados, democratas e republicanos, lotados de pré-candidatos, as eleições primárias darão aos eleitores a chance de escolher o indicado de cada partido que participará na eleição de novembro do ano que vem. A decisão do Partido Republicano da Carolina do Sul de adiantar sua eleição preliminar para 19 de janeiro --10 dias antes do esperado-- reflete a ansiedade para desfrutar a atenção e dinheiro dos vários candidatos que passarão pelo Estado. "Os Estados reconhecem que você quer que o circo venha à cidade, você quer a empolgação dos candidatos", disse o estrategista republicano Scott Reed. A decisão da Carolina do Sul pode acarretar em uma mudança também em New Hampshire para sua eleição preliminar, possivelmente para 8 de janeiro, para preservar seu status de ser o primeiro Estado de votação do país. (Por Steve Holland)