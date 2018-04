Nos EUA, neve deixa sudeste em estado de emergência

Uma forte tempestade de neve, acompanhada de chuva e temperaturas baixas, se espalhou pelo sudeste dos EUA neste sábado, 31, provocando problemas nas estradas e interrupções de fornecimento da energia elétrica, informou matéria da agência de notícias Associated Press no The New York Times.

Na parte oeste da Carolina do Norte, nevou quase 35 centímetros, e em Memphis, no Tennesee, a camada que se formou depois da tempestade tinha cerca de 25 centímetros.

A tempestade congelou estradas e as cobriu com neve ao longo do sul neste sábado, e milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica depois que a neve se acumulou nas linhas de distribuição.

Na Carolina do Norte, estradas foram fechadas na sexta, depois das condições das estradas causarem inúmeros acidentes.

Relatórios dão conta que cerca de 14 mil pessoas na Carolina do Norte ficaram sem energia elétrica da manhã de sábado. No Tennessee, o governador Phil Bredesen declarou estado de emergência, e os funcionários públicos foram mandados para casa. Muitas empresas fizeram a mesma coisa.

No Arkansas e em parte da Virgínia, também foi declarado estado de emergência.