'Nós vamos para o Hudson', disse piloto que pousou em NY

Gravações divulgadas nesta quinta-feira, 5, mostram que os tripulantes do jato que pousou em janeiro sobre a água em Nova York, depois de ter suas turbinas danificadas por pássaros, mantiveram a calma e avisaram aos controladores de voo: "Nós vamos para o Hudson". Veja também: Caixa-preta confirma colisão de avião com aves Galeria de fotos do resgate dos passageiros A Administração Federal da Aviação (FAA) divulgou o diálogo por rádio entre o voo 1549 e os controladores, que liberaram o espaço aéreo para que o jato pousasse no rio com seus 155 ocupantes, que sobreviveram todos. O trecho divulgado aparentemente começa quando o Airbus A320 atinge um bando de pássaros, logo após decolar do aeroporto LaGuardia, em 15 de janeiro, com destino a Charlotte, na Carolina do Norte. A aeronave é chamada de "Cactus" porque a empresa US Airways tem sede no desértico Arizona. Tanto a torre quanto o capitão Chesley Sullenberger citam equivocadamente o número do voo. Veja uma versão condensada do diálogo: 1549 - Aqui é, ahn, 15-39 (sic). Atingi aves. Perdemos empuxo em ambas as turbinas. Estamos voltando para o LaGuardia. FAA - (A FAA avisa o aeroporto sobre o ocorrido e volta a se dirigir ao jato) Cactus 15-29 (sic), se conseguirmos te levar até lá, quer tentar pousar na pista 1-3 (no LaGuardia)? 1549 - Não conseguimos. Podemos ir parar no Hudson. (Os controladores aqui repetem as instruções, e a tripulação insiste que não consegue voltar ao aeroporto.) 1549 - Oh, o que está à nossa direita? Alguma coisa em Nova Jersey, talvez o (aeroporto de) Teterboro? FAA - Quer tentar ir para Teterboro? 1549 - Sim. FAA (para Teterboro) - Cactus 15-29 sobre a ponte George Washington quer ir para o aeroporto agora mesmo. FAA (para o avião) - Você pode pousar (na) Pista 1 em Teterboro. 1549 - Não podemos. FAA - Ok, que pista você quer? 1549 - Vamos para o Hudson. FAA - Desculpe, diga de novo, Cactus. (O contato com o radar é interrompido segundos depois, e não há resposta. Não obstante, os controladores continuam tentando levar o avião para algum aeroporto, sugerindo Newark como terceira alternativa. Outros pilotos veem o avião bater na água.) (Outros controladores perguntam a um helicóptero que vira o Voo 1549 se ele "ainda está voando.") Helicóptero 1 - Parece que está baixando. Helicóptero 2 - Descendo. Helicóptero 1 - Ele está na água (...). O tenho na minha visão, bem ao lado do USS Intrepid, no meio do rio. (Reportagem de John Crawley)