Nova nevasca deve atingir costa leste dos Estados Unidos

O Serviço Nacional Climático emitiu um alerta de tempestade para Washington, válido das 14h da terça-feira até a quarta-feira, com neve prevista entre 25 e 51 centímetros.

A nova tempestade deve atingir outras grandes cidades ao longo da costa leste, como Baltimore, Filadélfia, Nova Jersey e Nova York.

Muitos funcionários do governo federal não trabalharam nesta segunda-feira, mas o presidente Barack Obama ainda mantinha reuniões na Casa Branca. As escolas e maior parte dos escritórios na região permaneciam fechados.

Enquanto agentes públicos trabalhavam para limpar a neve que cobre as ruas da área de Washington, os moradores se preparavam para uma tempestade de neve muito maior do que a inicialmente prevista.

As autoridades locais do Condado de Montgomery, em Maryland, disseram que a próxima nevasca poderia provocar o desabamento de telhados por causa do peso da neve, além de cortes de energia.

No condado, cerca de 80 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no sábado, e alguns clientes ainda estavam sem o abastecimento de luz ou calefação nesta segunda-feira. Muitas escolas disseram que as aulas seriam canceladas até terça-feira.

(Reportagem de James Vicini)