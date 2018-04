Novo conselheiro de segurança dos EUA já enfrentou militares

Donilon esteve entre os assessores de Obama que aconselharam o presidente no ano passado para que resistisse às solicitações do Pentágono para um aumento maior de tropas no Afeganistão. Obama no final concordou em enviar mais 30 mil soldados.

"Aqueles de nós que apoiamos o esforço de guerra talvez devêssemos nos preocupar um pouco", disse Michael OHanlon, da Brookings Institution.

O presidente disse a líderes do Congresso numa carta nesta semana que não tinha planos para nenhuma grande mudança em sua estratégia de guerra no Afeganistão, ao menos por enquanto. Uma ampla revisão da estratégia deve ser feita em dezembro.

Obama determinou o envio de 30 mil soldados adicionais ao Afeganistão em dezembro, mas também anunciou que eles começariam a voltar para casa em julho de 2011. Seu plano prevê maior treinamento das forças afegãs para que assumam uma responsabilidade cada vez maior na guerra que começou em 2001.

Numa cerimônia na Casa Branca, Obama elogiou o general da reserva da Marinha Jim Jones, atual conselheiro nacional de segurança que está deixando o cargo, chamando-o de funcionário público dedicado que ocupou um dos cargos mais difíceis do governo.

Ao indicar Donilon para substituí-lo, Obama afirmou: "Temos alguns desafios enormes pela frente. Permanecemos um país em guerra."

Em um briefing no Pentágono, o secretário de Defesa Robert Gates tentou minimizar as sugestões de tensão com Donilon, depois de ser citado dizendo em um novo livro que Donilon seria um "desastre" como conselheiro nacional de segurança.

"Eu tenho e já tive uma relação de trabalho muito produtiva e muito boa com Tom Donilon, ao contrário do que vocês podem ter lido, e estou ansioso em continuar trabalhando com ele."

A exoneração de Jones era esperada como parte de uma reestruturação da Casa Branca, embora ele achasse que sairia depois da eleição do Congresso de 2 de novembro.

Gates indicou sua intenção de pedir demissão em 2011. O almirante Mike Mullen, o principal comandante militar dos EUA, também deve ir para a reserva.