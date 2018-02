Novo livro sobre Watergate diz que John Dean ordenou espionagem Um novo livro sobre o escândalo responsável por derrubar o presidente Richard Nixon acusa o então conselheiro da Casa Branca John Dean de ter ordenado a operação de espionagem ilegal em 1972 conhecida como Watergate, algo que Dean contestou de forma veemente. James Rosen, correspondente da Fox News em Washington, disse que a acusação baseava-se em entrevistas e em uma exaustiva reavaliação de documentos com vistas a escrever o livro "The Strong Man: John Mitchell and the Secrets of Watergate" (O Homem Forte: John Mitchell e os Segredos do Watergate). O livro, uma biografia do procurador-geral de Nixon, John Mitchell, uma figura importante do caso, está sendo lançado nesta semana. "Espero que esse livro esteja sendo vendido como ficção. Porque se esse não for o caso, então os leitores estão sendo enganados", afirmou Dean, que se tornou uma testemunha importante da acusação e que confessou ter cometido o crime de obstrução da Justiça em meio ao caso. O escândalo do Watergate começou com a invasão do comitê de campanha do Partido Democrata no Watergate Hotel, em Washington, no dia 17 de junho de 1972. O objetivo da operação era grampear os telefones dos democratas. Inicialmente negado pela Casa Branca, o escândalo cresceu devagar e não afetou o resultado das eleições presidenciais daquele ano, vencidas com facilidade por Nixon (que na disputa com o senador democrata George McGovern conquistou um segundo mandato presidencial) No entanto, em 1974, investigadores conseguiram conectar o Watergate e outros vários escândalos políticos ao governo norte-americano, e Nixon viu-se obrigado a renunciar, no dia 9 de agosto de 1974. Dean ficou famoso por ter dito ao então presidente, em uma conversa mantida pelos dois no Salão Oval e que foi gravada, que o Watergate era "um câncer perto da Presidência, que está crescendo". Rosen atribuiu a outra figura do escândalo, Jeb Magruder, a declaração de que "o primeiro plano que recebemos foi iniciado por Dean". Dean afirmou à Reuters: "As conclusões dele são patéticas. Rosen simplesmente ignorou os testemunhos juramentados que diziam o contrário, entre os quais o meu testemunho". O escritor disse que Dean sempre negou ter ordenado a invasão do comitê democrata. Outros livros e estudos sobre o Watergate apontaram Mitchell como o responsável por dar a ordem para a operação. Mitchell cumpriu uma pena de 19 meses de prisão devido a sua participação no Watergate.