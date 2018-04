Número de casos de meningite nos EUA chega a quase 300

Houve três outros casos de infecções conjuntas da medicação com esteroide que não resultaram em meningite, elevando o total de infecções em nível nacional para 297, de acordo com o CDC.

O número de mortes permanece em 23, segundo o CDC, já que nenhuma outra fatalidade foi registrada. A incidência de casos continuou a aumentar, apesar do recolhimento do produto fabricado pela New England Compounding Center.

Os casos de meningite foram identificados em 16 Estados, com mortes em sete deles.

(Reportagem de Greg McCune)