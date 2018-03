Número de crimes violentos cai 1,4% nos EUA

Os índices de crimes violentos nos Estados unidos reduziram 1,4% em 2007 em comparação com os números de 2006, de acordo com um relatório do FBI divulgado nesta segunda-feira, 9. Segundo a CNN, a média encerra um período de dois anos do crescimento das estatísticas. O documento aponta que os crimes violentos diminuíram em todas as categorias mais expressivas. O ano de 2007 mostra ainda a redução nos crimes contra a propriedade pessoal, como arrombamentos, assaltos, incêndios propositais e vandalismo. "Um relatório preliminar não mostra uma tendência, mas que ela esta no caminho que pretendíamos", afirmou o porta-voz Kolko told à Associated Press. Segundo o porta-voz do Departamento de Justiça Peter Carr, o relatório "sugere que os crimes violentos diminuíram e se aproximam de níveis históricos, motivados pelo crescimento da cooperação entre governo federal, estadual e a legislação local". Porém, "algumas comunidades ainda enfrentam os desafios do crime violento onde vivem". O documento aponta redução nas quatro principais categorias de crimes violentos, incluindo baixa de 2,7% nos assassinatos e homicídios premeditados. Outras categorias que tiveram diminuição foram o estupro, que reduziu 4,3% em 2007, roubou, que baixou 1,2%. Apesar dos índices terem diminuído no nordeste, no meio-oeste e no oeste, no sul foi registrado aumento de 0,7%. Além disso, pequenas cidades pelo país também apontaram números maiores do que em 2006. O documento do FBI é baseado nos dados de mais de 12 mil agências responsáveis pela lei.