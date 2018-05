Número de mortos pelos tornados sobe para 350 nos Estados Unidos

Com algumas estimativas avaliando o número de casas e prédios destruídos em quase 10 mil, autoridades estaduais e federais ainda estão chegando a conclusões a respeito da escala da devastação provocada pela pior catástrofe natural do país desde o furacão Katrina, em 2005.

Uma avaliadora de riscos de desastres, a EQECAT, estima o valor de perdas de propriedades seguradas entre 2 e 5 bilhões de dólares devido ao caos gerado pelos violentos tornados que passaram por sete Estados no sul do país nesta semana.

O número de mortes no Alabama, o Estado mais atingido, subiu para 255 neste sábado, com pelo menos mais 101 mortes reportadas no Mississipi, Tennessee, Arkansas, Georgia, Virginia e Luisiana.

"Milhares de casas desapareceram completamente... Não é um exagero dizer que comunidades inteiras foram dizimadas", afirmou à Reuters o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Alabama, Yasamie August.

Em muitas comunidades do Sul dos Estados Unidos, as cenas de destruição com pilhas de entulho, madeira, veículos e bens pessoais misturados lembraram a devastação vista após o recente terremoto acompanhado de tsunami no Japão.

Algumas áreas ainda estão sem energia elétrica e água encanada.

O número de mortes causadas pelo tornado, que ainda deve crescer, foi o segundo maior infringido por esse tipo de fenômeno climático na história dos EUA. Em março de 1925, 747 pessoas morreram após tornados atingirem os Estados do Missouri, Illinois e Indiana.

O presidente Barack Obama, tendo em mente as críticas afirmando que o presidente George W. Bush foi muito lento para responder à catástrofe decorrente do Katrina, visitou a cidade devastada de Tuscaloosa, no Alabama, na sexta-feira, para pedir por assistência do poder federal para os Estados atingidos.