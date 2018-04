Número de mortos por tornados sobe para 57 nos EUA Comunidades em todo o sul dos Estados Unidos choram seus mortos na quinta-feira e tentam resgatar sobreviventes depois da pior série de tornados das últimas décadas, que deixou 57 mortos. Os prejuízos são estimados em centenas de milhões de dólares. Só no Condado de Madison, no Tennessee, calcula-se que haja 47 milhões de dólares em danos a propriedades. Duas outras mortes foram confirmadas na quinta-feira, uma no Tennessee e outra no Alabama. Ao todo, foram contabilizadas 32 mortes no Tennessee, 13 no Arkansas, 7 no Kentucky e 5 no Alabama. Há também muitos feridos, vários deles em estado grave. Algumas tempestades na noite de segunda-feira chegaram a registrar ventos com a força de furacões. O Centro de Previsão de Tempestades dos EUA, em Norman (Oklahoma), disse que pelo menos dois tornados chegaram a ter ventos de 265 a 320 quilômetros por hora. Houve também tornados maiores, que passaram longos períodos junto ao solo, em vez de formarem rápidos redemoinhos, como é mais habitual, segundo o meteorologista Greg Carbin. Desde meados da década de 1980 os EUA não registravam uma série tão violenta de tornados. No Tennessee, essas foram as tempestades com mais mortes desde 1974, quando houve 47 vítimas fatais, segundo a imprensa local. O presidente George W. Bush deve visitar na sexta-feira o Condado de Macon, nordeste do Tennessee, onde houve 14 mortes. O governo federal é muito cobrado na reação a desastres naturais desde o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005. Em Arkansas, as autoridades disseram que todas as pessoas que haviam desaparecido depois dos tornados já foram localizadas. "Realmente tivemos quatro tornados no Estado e uma tempestade enorme, assassina, que permaneceu no solo por mais de uma hora", disse Tommy Jackson, porta-voz do Departamento de Gerenciamento de Emergências de Arkansas, que deve começar a avaliar os prejuízos na quinta-feira. No Kentucky, a tempestade provocou danos em todos os 120 condados do Estado. "Sendo fevereiro, é um fato histórico", disse Buddy Rogers, porta-voz da Defesa Civil. "Estamos sujeitos a tornados em todos os meses do ano, mas o número de tornados -- 14 tocaram o solo em 11 Estados -- é um número histórico para um só evento." (Reportagem adicional de Michael Christie em Miami e Andrew Stern e Michael Conlon em Chicago)