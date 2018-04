'Nunca deixarei de lutar por vocês', diz Obama em discurso

O presidente Barack Obama disse nesta sexta-feira, 21, ao final de uma dura semana para seu governo, que seguirá lutando para criar empregos e aprovar a reforma da saúde.

Em declarações em Ohio, Obama ofereceu uma vista geral de alguns temas importantes que serão abordados na próxima quarta-feira, durante seu primeiro discurso do Estado da União.

"Nunca deixarei de lutar por vocês", afirmou o mandatário ao público em no ex-cinturão industrial que cerca o lago Erie.

Obama teve que se defender esta semana, quando a eleição de um senador republicano para o estado de Massachusetts acabou com a supermaioria democrata no Senado, permitindo à oposição bloquear a legislação da saúde. A derrota imporá obstáculos a ambiciosa agenda legislativa do chefe de estado norte-americano.

Obama, que tem recebido críticas por dar atenção demasiada à reforma da saúde, apesar da taxa de desemprego em 10% entre os norte-americanos, defendeu sua postura e prometeu seguir adiante com a lei.

"Sei que há pessoas em Washington que entraram um pouco em pânico esta semana, tentando determinar o que significa a eleição em Massachusetts para a reforma dos seguros de saúde", disse.

"Não vou retroceder só porque é difícil. Vamos seguir trabalhando para terminar isto com os democratas, os republicanos, todos os que estiverem dispostos a fazê-lo", acrescentou o presidente.

A visita de Obama a Ohio refletiu um esforço para promover o emprego, apesar do presidente estar tentando superar o revés político que afetou toda sua semana.

"Nunca deixaria de lutar para que o emprego volte a Elyria. Nunca deixarei de lutar por uma economia na qual a responsabilidade seja honrada e onde serão criados empregos amanhã", afirmou.

Obama, que reconheceu ter feito um trabalho menor para comunicar o estado da economia, restaurou uma retórica mais populista desde a perda do posto no Senado. Falou contra os grandes bancos na quinta, ao expressar seus planos de controlar seus gastos excessivos, mudando a atenção para a ansiedade nacional pelo desemprego nesta sexta.

Os residentes locais estavam esperando escutar o que o presidente podia fazer por eles e pelo alarmante estado do desemprego no país.

Esta foi a segunda parada de Obama na chamada volta por Main Street da Casa Branca, anunciada em dezembro. Um dos objetivos da viagem é que o presidente demonstre que entende o quão importante é melhorar a situação do país.