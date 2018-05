NY aumenta segurança por ameaça feita pela Internet A polícia de Nova York reforçou a segurança de Manhattan, de pontes e túneis da cidade, nesta sexta-feira, em resposta a um relato divulgado na Internet de que a al Qaeda estaria planejando detonar uma bomba radioativa. A polícia afirmou num comunicado de que a ameaça contra a cidade foi uma "ameaça radiológica que não pôde ser verificada", enfatizou que o esquema reforçado de segurança foi uma precaução e disse que o alerta para um ataque não mudou, continua "laranja". O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, declarou que não há razão para acreditar que essa ameaça seja diferente de incontáveis outras que ocorreram desde 11 de Setembro. Uma fonte da área de segurança disse à Reuters que as autoridades estão respondendo a um diálogo pela Internet, registrado pelo site israelense www.debka.com, mas que a informação relatada não tinha como ser checada. O site afirmou que havia uma onda de conversas em páginas na Internet ligadas à al Qaeda, uma dizendo que ocorreria um ataque com "caminhões carregados de material radioativo contra a maior cidade dos Estados Unidos e centro nervoso das finanças". Outra mensagem mencionava Nova York, Los Angeles e Miami como alvos, divulgou o site israelense. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna, em Washington, declarou que a ameaça não tinha "substância".