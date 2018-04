NY Post se desculpa por charge com macaco sobre Obama

Após dois dias de protestos, o jornal New York Post se desculpou na quinta-feira, 19, por uma caricatura que, segundo críticos, foi racista porque comparou o presidente Barack Obama a um chimpanzé. Alguns até apontaram que ela insinua que Obama deveria ser assassinado. Porém o diário disse que seus críticos usuais exploraram a imagem, por vingança. Após a desculpa parcial, alguns dos descontentes não se sentiram satisfeitos e manteriam os protestos nesta sexta-feira. Tabloide nova-iorquino relaciona Obama com macaco A charge, criada por Sean Delonas, faz referência a um chimpanzé de nome Travis, que morreu baleado pela polícia na sexta-feira em Stamford, Connecticut, após morder e desfigurar uma amiga de sua dona. A imagem mostra o chimpanzé morto após receber vários tiros. Dois policias olham para ele, um deles com a arma ainda fumegando. "Eles terão que encontrar outra pessoa para escrever a próxima lei de estímulo (à economia)", afirma o outro policial. O jornal reconheceu que a charge publicada na quarta-feira causou controvérsia porque afro-americanos e outros a viram como representação de Obama. "Essa certamente não foi a intenção; àqueles que se sentiram ofendidos com a imagem, pedimos desculpas", disse o jornal em editorial intitulado "Aquela Charge" publicado em seu site. "A intenção foi ironizar um pacote de estímulo federal mal redigido. Ponto final." A charge foi publicada um dia depois de Obama sancionar o pacote de estímulo econômico de US$ 787 bilhões que ele vinha promovendo fortemente. Críticos interpretaram o chimpanzé morto na charge como referência a Obama, que em 20 de janeiro se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Manifestantes liderados pelo ativista dos direitos civis Al Sharpton gritaram "Acabem com o racismo agora" diante da sede da empresa dona do jornal, no centro de Manhattan, na quinta-feira. Eles pediram a prisão de Rupert Murdoch, cujo conglomerado internacional de mídia, o News Corporation, é dono do New York Post. O jornal inicialmente defendeu a charge como paródia da política de Washington, mas Sharpton disse que ela explorou uma imagem potente na história do racismo contra os negros. "Acho que eles pensaram que somos chimpanzés", disse Sharpton. "Mas vão descobrir que somos leões". Em comunicado divulgado na noite de quinta, Sharpton disse que os grupos que protestam contra a charge vão realizar uma manifestação previamente marcada diante da sede do Post na tarde de sexta-feira e vão decidir sobre a resposta a dar ao editorial do Post. Ele disse: "Embora pensemos que pedir desculpas aos que se sentiram ofendidos foi a coisa certa a fazer, o jornal parece querer atribuir a culpa aos que se sentiram ofendidos, em lugar de assumir a responsabilidade pelo que fez." Críticos disseram que a mensagem racista da charge estava clara. "Seria preciso viver em outro tempo ou mundo para não saber o que significou", disse o manifestante Charles Ashley, de 25 anos, modelo que afirmou não acreditar que a charge tenha sido uma piada política inocente. Outros disseram que a charge brinca com o assassinato de Obama, possibilidade que, afirmaram, preocupa muitos americanos. "O simples fato de mostrarem um macaco com ferimentos de bala no peito sugere a ideia de assassinato", disse o empreiteiro Peter Aviles, 48 anos.