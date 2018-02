Obama agradece Putin por cooperação em investigação de explosões em Boston

Os dois irmãos suspeitos no atentado são da etnia chechena e viveram na região russa do Daguestão há mais de uma década, antes de se mudarem para os Estados Unidos com a família.

"O presidente Putin expressou suas condolências em nome do povo russo pela trágica perda de vidas em Boston", disse a Casa Branca em comunicado resumindo o telefonema dos líderes.

Obama "elogiou a estreita cooperação que os Estados Unidos receberam da Rússia no combate ao terrorismo, inclusive na sequência do ataque de Boston", disse a Casa Branca.

Três pessoas morreram nas explosões perto da linha de chegada da Maratona de Boston na segunda-feira.

(Reportagem de Matt Spetalnick)