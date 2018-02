Obama almoça com republicanos para aparar arestas e discutir ideias Os republicanos vitoriosos nas eleições legislativas de terça-feira dividiram o pão com o presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama, nesta sexta-feira. No menu, além de robalo, tentou-se digerir as desavenças amargas entre os dois lados sobre o programa de saúde do governo e a imigração, além de discutir se é possível aprovar leis de peso nos dois próximos anos.