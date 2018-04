Obama anuncia fim de operações de combate no Iraque em 2010 O presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou nesta sexta-feira que as operações de combate norte-americanas no Iraque serão encerradas em 31 de agosto de 2010, mas que entre 35.000 e 50.000 soldados vão permanecer para dar apoio ao governo e às forças de segurança do Iraque. Em discurso na base da Marinha de Camp Lejeune, na Carolina do Norte, Obama disse que o "Iraque ainda não está seguro" e que ainda há dias difíceis pela frente. O presidente disse ainda que seu governo pretende retirar todas as forças dos Estados Unidos no Iraque até o fim de 2011. Como candidato à Presidência dos EUA, Obama prometeu retirar as tropas do Iraque em 16 meses. Ele deixou claro que sua prioridade militar seria o Afeganistão e ordenou na semana passada o envio de mais 17 mil soldados ao país. Há atualmente 142 mil militares norte-americanos no Iraque e 38 mil no Afeganistão.