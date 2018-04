Obama aprovou operações secretas no Iêmen, diz jornal O presidente dos EUA, Barack Obama, aprovou operações secretas envolvendo militares e serviços de inteligência norte-americanos junto com tropas iemenitas, disse o jornal The Washington Post na quarta-feira. As ações começaram há seis semanas e supostamente resultaram na morte de seis líderes regionais da Al Qaeda.