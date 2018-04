Obama assina novas sanções contra Irã por 'fraudes' de bancos

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ampliou as sanções contra o Irã nesta segunda-feira, 6, impondo restrições mais rígidas sobre o banco central do país e dando aos bancos norte-americanos novos poderes para congelar bens ligados ao governo de Teerã.

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: Relembre outros ataques contra o Irã

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

A ação de Obama é a mais recente de uma campanha cada vez mais forte dos EUA contra o Banco Central do Irã, e tem como objetivo fechar brechas nas sanções anteriores que estavam sendo aproveitadas pelo Irã.

O presidente norte-americano está tentando restringir ainda mais o acesso do Irã às receitas provenientes da venda de petróleo, com o intuito de forçar Teerã a voltar à mesa de negociações sobre seu polêmico programa nuclear.

O Ocidente desconfia que o Irã tenta construir uma arma nuclear, mas Teerã garante que seu programa é apenas para a geração de energia.

"Eu determinei que sanções adicionais são justificadas, particularmente à luz das práticas enganosas do Banco Central do Irã e outros bancos iranianos para esconder transações de partes sob sanção", disse Obama em uma carta para o Congresso.

Obama disse que os novos poderes - válidos inclusive para agências de bancos norte-americanos no exterior - eram necessários por causa das "deficiências no sistema anti-lavagem de dinheiro do Irã", assim como "o contínuo e inaceitável risco para o sistema financeiro internacional imposto pelas atividades do Irã".

Anteriormente, os banqueiros norte-americanos foram requisitados para rejeitar, em vez de bloquear ou congelar, transações iranianas. A nova ordem executiva dá às instituições norte-americanas novos poderes para apreender os bens que encontrarem, ao invés de apenas os devolverem.

(Por Laura MacInnis)