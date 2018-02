Obama autoriza ataques aéreos e envio de ajuda humanitária no Iraque O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou na noite de quinta-feira ataques aéreos dos EUA contra alvos específicos do Estado Islâmico no norte do Iraque e o envio de aeronaves com ajuda humanitária para minorias religiosas que estão isoladas, visando impedir um "possível genocídio".