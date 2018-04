Obama autoriza aumento de 17 mil soldados no Afeganistão O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou o aumento do efetivo do país no Afeganistão em 17 mil, informou a Casa Branca na terça-feira. "A decisão foi comunicada ao Pentágono ontem. As ordens foram assinadas hoje", disse o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs a jornalistas que viajam com Obama para Denver. O número de 17 mil inclui tropas e pessoal de apoio. "Esse aumento é necessário para estabilizar uma situação que se deteriora no Afeganistão, que não recebeu a atenção estratégica, a direção e os recursos que necessita com tanta urgência", disse Obama em comunicado. (Reportagem de Caren Bohan)