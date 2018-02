Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou nesta sexta-feira, 7, o Exército americano a enviar até 1.500 soldados adicionais para ajudar a treinar e aconselhar as forças iraquianas e curdas que lutam contra militantes do Estado Islâmico (EI), informou a Casa Branca.

O governo vai pedir ao Congresso US$ 5,6 bilhões para as operações no Iraque e na Síria, que inclui US$ 1,6 bilhão do novo "fundo para treinar e equipar o Iraque", segundo o escritório de administração e orçamento da Casa Branca. / REUTERS