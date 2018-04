Obama autoriza reforço de 17 mil soldados no Afeganistão

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou o envio de milhares de militares ao Afeganistão nos próximos meses, anunciou a Casa Branca terça-feira, 17. Segundo funcionários do Pentágono, que falaram sob anonimato, 17 mil soldados serão enviados. O reforço é parte de um aumento antecipado de oficiais americanos no país, que nos próximos meses devem passar de 60 mil. Atualmente, há 38 mil homens na região. Veja também: Morte de civis no Afeganistão cresce 40% em 2008, diz ONU Nesta terça-feira, Obama disse que a situação no Afeganistão parece estar piorando, e a solução pode exigir algo além da força militar. Há muitas preocupações sobre um conflito que já dura bastante tempo e que na verdade parece estar se deteriorando a esta altura", afirmou ele à TV CBC, do Canadá, país que visita na quinta. O presidente elogiou o envolvimento militar canadense no Afeganistão, mas não deu sinais de que pedirá ao primeiro-ministro Stephen Harper para que prorrogue a missão de combate além de meados de 2011, o prazo estabelecido pelo Parlamento. "Muito em breve estaremos liberando alguns planos iniciais em termos de como vamos abordar o lado militar da equação no Afeganistão", afirmou. "Mas estou absolutamente convencido de que não se pode resolver o problema do Afeganistão, o Taleban, a difusão do terrorismo naquela região, somente por meios militares." "Teremos de usar a diplomacia, teremos de usar o desenvolvimento, e minha esperança é de que nas conversações que eu tiver com o primeiro-ministro Harper ele e eu acabemos vendo a importância de uma estratégia abrangente", conclui Obama. (Matéria atualizada às 19h25)