Obama avalia ataque aéreo para ajudar minorias religiosas acudadas em montanha no Iraque, diz jornal NYT

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, considera realizar ataques aéreos e envio de ajuda de emergência via aérea para 40 mil integrantes de minorias religiosas no Iraque, que estão presas em montanhas do país sob ameaça de militantes islâmicos, informou nesta quinta-feira o jornal The New York Times.

Obama vem analisando uma série de opções, que vão desde lançamento via aérea de ajuda humanitária na região de montanhas de Sinjar a ataque aéreo contra combatentes do Estado Islâmico que estão na base dessas montanhas, disse ao jornal um alto oficial do governo norte-americano.

(Texto de Doina Chiacu)