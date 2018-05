Obama busca poderes para unificar agências de comércio dos EUA

Obama deve anunciar o pedido, que poderia abrir a porta para uma maior consolidação em Washington, em um discurso na Casa Branca.

Ele vai enviar à votação no Congresso dentro de três meses uma proposta de colocar a Agência de Comércio dos EUA (USTR), e outros grupos que lidam com exportações, sob um mesmo teto no Departamento do Comércio, algo que está sendo discutido há anos.

O presidente do Comitê de Finanças do Senado, Max Baucus, um dos democratas aliados de Obama, e outros membros sêniores do Congresso, expressaram preocupação com que a USTR, uma agência pequena, com cerca de 240 funcionários de carreira, possa perder seu foco se forçada a se unir a um departamento maior.

Mas Obama deve pedir isso como parte de seu objetivo de dobrar as exportações norte-americanas dentro de cinco anos, meta que ele disse nesta semana que os EUA podem atingir antes do previsto.

Com a aproximação da eleição presidencial em novembro, a Casa Branca vem trabalhando para destacar os esforços de Obama para que as coisas aconteçam em Washington, apesar de contar com um Congresso emperrado.

(Reportagem de Laura MacInnis e Douglas Palmer)