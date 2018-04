Obama canta blues com Mick Jagger e B.B. King

Obama soltou a voz na terça-feira em um evento na Casa Branca com a presença de Mick Jagger, B.B. King, Jeff Beck e Buddy Guy.

O presidente já havia entoado um verso de "Let's Stay Together", de Al Green, num ato de arrecadação de doações eleitorais no Harlem, em janeiro. Desta vez, ele cantou um pedaço de "Sweet Home Chicago" ao final de um estrelado especial de TV que foi gravado na sede do governo para celebrar o blues e sua influência sobre a cultura pop moderna.

"A gente queria que você nos ajudasse a cantar. Ouvi você cantar Al Green", gritou o lendário guitarrista Buddy Guy para Obama. "Então, você começou uma coisa. Agora precisa mantê-la. Você pode."

Jagger, vocalista dos Rolling Stones, então estendeu um microfone ao presidente, que, sorridente, cantou um verso de "Sweet Home Chicago", canção que homenageia a cidade onde ele fez sua carreira política.

A apresentação é parte de um especial do canal público PBS por ocasião do mês da História Negra. O programa irá ao ar no dia 27.

Obama disputa a reeleição neste ano, e espera que a canja tenha para a sua popularidade o mesmo efeito positivo do solo de saxofone de Clinton em 1992 no programa "The Arsenio Hall Show"

(Reportagem Jill Serjeant)