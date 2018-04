Obama chega ao Canadá em sua 1ª viagem ao exterior

Dezenas de pessoas se reuniram nesta quinta-feira, 19, sob uma intensa nevasca nos arredores do Parlamento do Canadá, situado em Ottawa, para presenciar a chegada do presidente americano, Barack Obama, em sua primeira viagem oficial ao exterior. O Air Force One, que transporta Obama, aterrissou em Ottawa às 12h25 de Brasília, cinco minutos antes do previsto. Foto: AP A Casa Branca afirmou que a breve visita de Obama ao Canadá evidenciará o interesse da nova Administração americana de reparar os laços diplomáticos com seus principais aliados. Obama e Harper devem concentrar suas conversas sobre a situação econômica mundial e, especialmente, da América do Norte, a relação comercial entre os dois países dentro do Tratado de livre-comércio da América do Norte (Nafta), assim como sua política ambiental. O tema do Afeganistão, onde o Canadá tem cerca de 2,5 mil soldados, também aparecerá sobre a mesa. Os Estados Unidos solicitaram a seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mais compromisso para derrotar os insurgentes taleban. Ao mesmo tempo, o Canadá reafirmou que retirará suas tropas de combate desse país em 2011. Obama enfrenta a neve para embarcar no Air Force One. Foto: AP Ao contrário do ocorrido quando seu antecessor no cargo, George W. Bush, visitou o Canadá, não estão previstas manifestações de protesto contra sua viagem. Obama deve permanecer no Canadá apenas seis horas e partir de volta a Washington às 19h30 de Brasília. Durante sua visita na capital canadense, Obama se reunirá com o primeiro-ministro Stephen Harper e com a governadora geral do Canadá, Michaëlle Jean, que exerce as funções de chefe de Estado em representação da rainha da Inglaterra. Matéria atualizada às 12h55.