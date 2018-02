Obama classifica envio de novos soldados ao Iraque como 'nova fase'

Obama, em uma entrevista ao "Face the Nation", da CBS, transmitido no domingo, afirmou que a primeira fase foi a obtenção de um governo iraquiano que fosse inclusivo e crível.

Ele disse que o envio de 1.500 soldados norte-americanos adicionais também significou uma mudança de uma estratégia defensiva para ofensiva. A decisão foi anunciada na sexta-feira.

"Os ataques aéreos têm sido muito eficazes na degradação de recursos do Estado Islâmico e retardando o avanço que eles estavam fazendo", disse Obama, segundo uma transcrição da CBS.

"Agora, o que nós precisamos é de tropas terrestres, tropas terrestres iraquianas, que possam começar a empurrá-los para trás."

Ataques aéreos dos EUA no sábado destruíram um comboio do Estado Islâmico perto da cidade iraquiana de Mosul, mas autoridades dos EUA disseram que não estava claro se o comandante do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, estava em qualquer um dos 10 veículos alvejados.

A decisão de enviar mais tropas ocorre cinco meses após o Estado Islâmico tomar grande parte do norte do Iraque. O grupo militante também apreendeu territórios na Síria, onde os EUA estão conduzindo ataques aéreos contra os militantes.

(Reportagem de Doina Chiacu)