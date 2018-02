Obama dará garantia de empréstimo para dois reatores nucleares

As garantias de empréstimo, que mostram o compromisso de Obama com a energia nuclear enquanto ele luta para aprovar um projeto de lei de mudança climática no Congresso, seriam destinadas à primeira planta de energia nuclear em quase três décadas, afirmou a autoridade.

"O compromisso financeiro será feito para a construção e operação de dois novos reatores nucleares em uma planta da Southern Company em Burke, na Geórgia", ele disse.

(Reportagem de Jeff Mason)