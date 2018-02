Obama declara apoio a versão do Senado para reforma imigratória

"Esta lei é claramente um compromisso, e ninguém tem tudo o que quer. Mas é em grande parte consistente com os princípios que eu repetidamente apresentei para uma reforma abrangente", disse Obama em nota após reunião com dois dos senadores envolvidos na redação do projeto, o democrata Chuck Schumer e o republicano John McCain.

Obama disse estar "disposto a fazer o que for necessário para assegurar que a reforma imigratória abrangente se torne realidade assim que possível".

Ele observou que o projeto reforça a segurança nas fronteiras, responsabiliza os patrões pela contratação de funcionários em situação sabidamente ilegal e "oferece um caminho para a cidadania conquistada" aos cerca de 11 milhões de pessoas que residem ilegalmente no país.

(Reportagem de Jeff Mason)