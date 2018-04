Obama deve anunciar retirada de tropas do Iraque em 2010

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciará em breve um plano para retirar as tropas de combate do Iraque até agosto de 2010, três meses após o que afirmou durante sua campanha eleitoral, informa nesta quarta-feira, 25, a imprensa local. Tanto o jornal The New York Times como o Los Angeles Times afirmaram que Obama poderia divulgar os detalhes do programa para a retirada ainda esta semana. O plano de 19 meses representa um compromisso entre os 16 meses propostos por Obama durante a campanha e os 23 que pediam os responsáveis militares. A proposta sobre a mesa permitiria a retirada de todas as forças de combate para meados de 2010, embora a Casa Branca contemple manter uma "força residual" de até 50 mil soldados destacados no país. Obama não ofereceu detalhes sobre o plano durante seu discurso perante o Congresso na noite de terça-feira, embora tenha reiterado seu compromisso de que anunciaria rapidamente os detalhes da estratégia de retirada. "Anunciarei em breve um plano que deixa o Iraque nas mãos de seu povo e encerra de forma responsável esta guerra", declarou o presidente americano. O general Ray Odierno, principal responsável militar americano no Iraque, e outros membros do Exército se mostraram a favor de que a retirada se materializasse em 23 meses, o que permitiria que estivessem presentes no país um grande número de tropas durante as próximas eleições. O prazo de 19 meses implica que o Exército americano tenha que começar a retirar algumas unidades antes das eleições. Fontes consultadas pelo jornal Los Angeles Times disseram que as forças residuais se encarregariam de treinar as tropas iraquianas, realizar missões antiterroristas e conceder apoio logístico, entre outras tarefas. Atualmente estão posicionados no Iraque cerca de 140 mil soldados americanos. Não está claro por enquanto quantos destes soldados permaneceriam no Iraque até agosto de 2010.