Obama diz estar disposto a enfrentar McCain em debates

O virtual candidato democrata à Presidência americana Barack Obama está disposto a se confrontar com o republicano John McCain em uma série de debates televisivos, anunciou nesta quarta-feira, 4, um dos líderes da campanha do senador democrata, David Plouffe. Segundo o assessor de Obama, sua equipe discutirá essa iniciativa com o staff de McCain nos próximos dias. O republicano tinha desafiado o senador democrata a uma série de encontros, além dos debates televisivos. "Os norte-americanos estão cansados desta forma de fazer política, temos que mudar a modalidade dessas campanhas", afirmou McCain ao propor a Obama participar desde o momento em debates semanais, em várias cidades dos Estados Unidos. A contra-proposta do democrata foi recebida com surpresa no país. No final de abril, Hillary Clinton tinha desafiado seu adversário dentro do partido a um debate sem limite e Obama recusou a proposta.