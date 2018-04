Obama diz não saber se será necessário mais dinheiro para bancos O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na segunda-feira não ter certeza se o governo precisará de mais do que os 350 bilhões de dólares restantes do pacote de resgate para restaurar o sistema financeiro dos EUA. Ele afirmou que sua primeira tarefa é garantir que esses recursos serão gastos sabiamente e com transparência. "Não sabemos ainda se iremos precisar de mais dinheiro ou de quanto dinheiro a mais iremos precisar, até que vejamos quão bem-sucedidos estamos na tarefa de restabelecer um nível de confiança nos mercados", disse Obama durante entrevista coletiva. Obama disse que o governo trabalhará para atrair o capital privado de volta para o sistema bancário, e ajudará os bancos a limparem seus balanços para tornarem-se mais atrativos. "Teremos de trabalhar com os bancos de forma efetiva para limpar os balanços para que alguma confiança seja restaurada nos mercados", disse. (Reportagem de Karey Wutkowski)