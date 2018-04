Obama diz que ajuda a Estados começará em breve O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou na segunda-feira que recursos do pacote de estímulo econômico de 787 bilhões de dólares devem ser enviados dentro de dois dias para ajudar os Estados do país a pagar o Medicaid --programa de assistência médica. "Estou anunciando hoje que nesta quarta-feira a nossa administração começará a distribuir mais de 15 bilhões de dólares em auxílio federal para ajudar vocês a cobrirem os custos dos seus programas do Medicaid", disse Obama em uma reunião com governadores. Ele também afirmou que está nomeando o vice-presidente, Joe Biden, para fiscalizar a implementação do plano de estímulo para ter certeza de que o dinheiro será enviado rapidamente e utilizado com sabedoria. Obama nomeou ainda o fiscal Earl Devaney para acompanhar o uso dos fundos. (Reportagem de Caren Bohan)