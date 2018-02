Obama diz que cerco de militantes islâmicos a iraquianos em montanha foi rompido

"Ajudamos pessoas vulneráveis a atingir a segurança e ajudamos a salvar muitas vidas inocentes", disse Obama a jornalistas.

"Graças a esses esforços não esperamos que haja uma operação adicional para retirar as pessoas da montanha, e é improvável que a gente precise continuar com as entregas aéreas humanitárias na montanha", acrescentou.

Obama disse que os EUA vão continuar com os ataques aéreos para proteger instalações norte-americanas no Iraque, e pediu aos iraquianos que se unam para derrotar os militantes islâmicos.

(Reportagem de Mark Felsenthal)