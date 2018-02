Obama diz que EUA estão firmemente comprometidos com segurança de Israel

TEL-AVIV - O presidente dos EUA, Barack Obama, disse no início de sua primeira visita oficial a Israel, nesta quarta-feira, que o comprometimento dos Estados Unidos com a segurança do Estado é sólido como uma rocha.

"Vejo esta visita como uma oportunidade de reafirmar os laços inquebráveis entre as nossas nações, para reafirmar o comprometimento inabalável da América com a segurança de Israel e para falar diretamente ao povo de Israel e a seus vizinhos", disse Obama numa cerimônia de recepção no aeroporto de Tel-Aviv. "Tenho confiança em declarar que nossa aliança é eterna, é para sempre", acrescentou.

Obama chegou a Israel sem nenhuma nova iniciativa de paz para oferecer aos palestinos e enfrentando profundas dúvidas dos israelenses a respeito da sua promessa de evitar que o Irã obtenha armas nucleares.

Ele foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, e pelo presidente do país, Shimon Peres. Na quinta-feira, Obama viaja à Cisjordânia ocupada para se reunir com o presidente palestino, Mahmoud Abbas.