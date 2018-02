Falando em entrevista coletiva ao lado do rei Abdullah, da Jordânia --aliado-chave dos EUA no Oriente Médio--, Obama também saudou as medidas do rei a caminho de reformas políticas "necessárias" no país.

Abdullah disse que se recusaria a fechar as fronteiras jordanianas aos refugiados sírios, e Obama disse que estava preocupado que a Síria se tornasse um enclave para extremistas.

(Reportagem de Steve Holland e Matt Spetalnick)