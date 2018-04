Obama diz que furacão Sandy será tempestade 'grande e poderosa'

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta segunda-feira, 29, que o país precisa se preparar para o furacão Sandy, que tocará o continente nesta noite, e disse ainda que milhões de pessoas serão afetadas pela tempestade. "Essa será uma tempestade grande e poderosa e acredito que todos estão se preparando de forma apropriada", disse ele após reunião sobre a tempestade na Casa Branca.

Obama declarou que as pessoas em regiões afetadas pelo furacão devem ouvir as autoridades locais e estaduais sobre deixar ou não o local. Ele ainda expressou confiança de que os setores de emergência estão prontos para lidar com os preparativos e com a limpeza que será necessária nos próximos dias.