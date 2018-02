Obama diz que Hillary poderá ter posições diferentes das dele na campanha de 2016

Hillary, que perdeu para Obama na disputa pela indicação dos democratas à corrida presidencial em 2008 e que foi secretária de Estado no primeiro mandato de Obama, está avaliando concorrer em 2016, devendo tomar uma decisão no início do ano que vem.

"Ela não vai concordar comigo em tudo", disse Obama ao programa "This Week With George Stephanopoulos", da rede ABC.

"Um dos benefícios de concorrer à presidência é que você pode demarcar suas próprias posições e ter um novo começo", disse.

Depois de Obama anunciar na quinta-feira mudanças na regras relacionadas à imigração, Clinton divulgou nota dando apoio ao plano do presidente, mas pedindo ao Congresso que "termine o serviço", ao aprovar uma ampla legislação sobre imigração.

Obama, que tem taxa de aprovação de 40 por cento, disse duvidar que será chamado a fazer campanha intensa para o candidato que for indicado pelo Partido Democrata em 2016. Em reconheceu que tem alguns "rangidos", como um carro velho.

"Eu acho que o povo americano, entende, eles vão querer, você sabe, aquele cheiro de carro novo. Eles vão querer dirigir algo que não tenha tanta quilometragem quanto eu", disse Obama.

A entrevista foi gravada na sexta-feira. Obama passou o fim de semana na região de Las Vegas, com retorno previsto para Washington neste domingo.

(Por Steve Holland)