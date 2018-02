Obama, falando a repórteres na ilha Martha's Vineyard, em Massachusetts, onde está de férias com sua família, também disse que as forças norte-americanas realizaram com sucesso ataques aéreos contra militantes islâmicos no norte do Iraque e intensificaram alertas militares a iraquianos e curdos.

(Reportagem de Jeff Mason, em Chilmark; e de Mark Felsenthal, em Washington)